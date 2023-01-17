Более 50 абонентов в Алматы остаются без газа в результате ДТП

Аварийно-восстановительные работы проводятся со вчерашнего дня
Накануне днем в результате ДТП вышли из строя газовые сети ТОО «Баймак» в микрорайоне «Кайрат». Аварийно-восстановительные работы продолжались более трех часов, 135 абонентов подключили к газу уже сегодня ночью, еще 52 остаются без газоснабжения, сообщили в городском акимате.
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