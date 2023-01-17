Более 50 абонентов в Алматы остаются без газа в результате ДТП

Накануне днем в результате ДТП вышли из строя газовые сети ТОО «Баймак» в микрорайоне «Кайрат». Аварийно-восстановительные работы продолжались более трех часов, 135 абонентов подключили к газу уже сегодня ночью, еще 52 остаются без газоснабжения, сообщили в городском акимате.

«Оперативно решается вопрос ремонта по повреждению частных газовых сетей ТОО “Баймак” в микрорайоне “Кайрат”, которые вышли из строя в результате ДТП. Вчера в 13:30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа», - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы заняли более трех часов, потом были пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение.

«В 1:30 было обеспечено газоснабжение 135 абонентам. По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся)», - пояснили в акимате.

Аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня.