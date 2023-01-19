Токаев назначил внеочередные выборы в мажилис и маслихаты на 19 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис и маслихаты всех уровней и назначил внеочередные выборы на 19 марта. Указ в четверг опубликован на сайте президента.

«Распустить мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Назначить внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года», - говорится в указе.

Также подписан указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Как напомнил Токаев в своем заявлении по поводу объявления внеочередных парламентских выборов, теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

«Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества», - отметил глава государства.

Токаев заявил, что Центральная избирательная комиссия и генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов, а за электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели.

«Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации», - отметил президент.

Он уверен, что «эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества».

«Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана. Призываю всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в мажилис и маслихаты», - сказал Токаев.