Евросоюз выделит Украине военную помощь еще на 500 млн евро

Как заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, также страны Евросоюза договорились выделить еще 45 млн евро на специальную миссию ЕС по обучению украинских военных. Всего в рамках миссии, которая начала работу в Польше в конце 2022 года, планируется подготовить 15 тыс. украинских военных.

В целом помощь Украине через Европейский фонд мира достигнет 3,6 млрд евро. А общая сумма помощи от Евросоюза и входящих в него стран приблизилась к 50 млрд евро.

В минувший четверг Пентагон объявил о пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. Пакет включает 90 бронетранспортеров Stryker и 59 боевых машин пехоты Bradley, а также боеприпасы для ракетных систем HIMARS, другие боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Это второй по величине пакет помощи Украине из объявленных США. В начале января было объявлено, что Украине будет оказана военная помощь более чем на $3 млрд.

Между тем министры обороны европейских стран приняли совместную декларацию о новых поставках вооружений Украине. Великобритания поставит Украине 600 ракет Brimstone; Дания передаст 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных у Франции; Эстония направит военную технику на сумму 113 млн евро, которая включает десятки гаубиц FH-70 и D-30 и сотни противотанковых гранатометов М2 с боеприпасами; Латвия поставит десятки систем Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов, беспилотники, а также подготовит 2 тысячи украинских солдат. Кроме того, уже вне рамок этой декларации, немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине около ста танков «Леопард-1» и «Леопард-2» до конца года, если власти Германии примут положительное решение. О готовности передать эти танки заявили также Польша и Финляндия. Германия в свою очередь заявила, что не будет препятствовать поставке немецких танков из Польши.

По сообщению Русской службы ВВС, немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков «Леопард», как только разрешение на это даст правительство Германии, но из них только полсотни будет современными «Леопардами 2». 29 «Леопардов 2А4» концерн готов передать в апреле-мае этого года, на ремонт еще 22 «Леопардов» той же модификации уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года. Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых «Леопард 1», но пока непонятно, готовы ли они к эксплуатации.