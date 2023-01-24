Верховный суд обязал владельца ликвидированного Capital Bank вернуть Нацбанку более 15 млрд тенге

«После вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Шадиева О.К. вернуть Национальному Банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Также в надзорном органе сообщили, что по актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан. Так, в прошлом году по 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге; через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления министерства энергетики об уплате ТОО «Жаикмунай» в бюджет штрафа в размере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств; также Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО «Стройастес» налогов на 859 млн тенге.

Помимо этого, по ходатайствам и протестам прокуроров в соответствии с законом приведено 313 судебных актов, из них 60 – по протестам генерального прокурора, защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге, в интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено девять судебных актов, в том числе семь – по протестам генерального прокурора. Еще по ряду дел по протестам генеральной прокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

25 июня 2021 года АО «Capital Bank Kazakhstan» было лишено лицензии на проведение банковских и иных операций. Также банку запретили деятельность на рынке ценных бумаг. Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге, или 89,8% ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составлял 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышал 15 млрд тенге.

Как сообщалось, по плану мероприятий по улучшению финансового состояния банка, который акционеры представили в 2020 году, были снижены обязательства Capital Bank Kazakhstan на 31 млрд тенге, полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором. Однако в целом принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка.

К моменту отзыва лицензии задолженность Capital Bank перед Нацбанком по основному долгу составила 12,6 млрд тенге. После отзыва лицензии Нацбанк обратился в суд для взыскания свыше 15,75 млрд тенге, включая остаток по основному долгу, вознаграждение и прочие расходы.

Capital Bank Kazakhstan начал испытывать проблемы с ликвидностью и терпеть убытки в 2016 году, которые к концу года составили 1,4 млрд тенге. В 2017 году банк получил заем от Национального банка на 26,5 млрд под 9,25% для оздоровления банка, а владелец Орифджан Шадиев – владелец Capital Bank Kazakhstan выступил гарантом по этой сделке. В 2019 году убытки Capital Bank превысили 2,4 млрд тенге.