Сотрудничество касается торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сфер
Токаев обсудил сотрудничество с главой Якутии
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщила Акорда.

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации», - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что товарооборот между регионами существенно вырос, и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

В свою очередь Николаев рассказал о готовности взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями, а также Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иностранцев
Новости
Турецкий инвестор готов построить ТЭЦ в Кокшетау
Новости
Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» за поддержку вторжения России в Украину
Новости
Назначен аким Караганды
Новости
В Италии гражданка Казахстана погибла в ДТП
Новости
Токаев назначил внеочередные выборы в мажилис и маслихаты на 19 марта