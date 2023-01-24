Токаев обсудил сотрудничество с главой Якутии

«В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации», - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что товарооборот между регионами существенно вырос, и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

В свою очередь Николаев рассказал о готовности взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями, а также Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.