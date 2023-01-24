Токаев обсудил сотрудничество с главой Якутии

Сотрудничество касается торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сфер
Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, сообщила Акорда.
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