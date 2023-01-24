Апелляционный суд в Таразе оставил в силе приговор погибшему во время январских событий Андрею Опушиеву

17-летний житель Тараза Андрей Опушиев 6 января 2022 года ушел на работу в колбасный цех и после не вернулся домой. Родные нашли его в морге вечером следующего дня. По их словам, у него было огнестрельное ранение в области сердца, сломана нога, три ребра, челюсть, зубы, он был весь в ссадинах. У Опушиева остались жена и маленький ребенок.

1 декабря прошлого года специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области признал его виновным по части 2 статьи 272 УК РК (участие в массовых беспорядках) без назначения ему наказания в связи со смертью. Суд посчитал, что в ночь на 6 января Опушиев участвовал в «массовых беспорядках» в городе Тараз, «сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата». Также, по данным суда, Опушиев «с целью посягательства на жизнь военнослужащих» требовал от них покинуть здание акимата, «угрожая поджечь его вместе с ними». Как сообщала «Азаттыку» мать погибшего Олеся Опушиева, на суде не было представлено никаких доказательств и улик, суд опирался только на слова свидетелей.

Суд в апелляционной инстанции не обнаружил оснований для отмены или изменения решения первой инстанции. Мать погибшего сообщила «Азаттыку», что не согласна с решением апелляционной инстанции, но намерена проконсультироваться с адвокатом, прежде чем обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд.