Суд Тараза вынес приговор погибшему во время январских событий Андрею Опушиеву

1 декабря специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области признал 17-летнего Андрея Опушиева, погибшего в результате огнестрельного ранения во время январских событий, виновным по части 2 статьи 272 УК РК (участие в массовых беспорядках) без назначения ему наказания в связи со смертью, сообщает “Радио Азаттык” .

Согласно сообщению Жамбылского областного суда, в ночь на 6 января Опушиев участвовал в «массовых беспорядках» в городе Таразе, «сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества здания городского акимата». Также, по данным суда, Опушиев «с целью посягательства на жизнь военнослужащих» требовал от них покинуть здание акимата, «угрожая поджечь его вместе с ними». Как сообщает суд, «вина подсудимого доказана показаниями свидетелей и различными экспертизами».

Родственники Опушиева не согласны с обвинительным приговором и требуют оправдать его. По словам матери погибшего Олеси Опушиевой, на суде не было представлено никаких доказательств и улик, суд опирался только на слова свидетелей. Адвокат Опушиева – Жанар Кисыкова намерена обжаловать приговор в апелляционном суде.

17-летний житель Тараза Андрей Опушиев 6 января ушел на работу в колбасный цех и после не вернулся домой. Родные нашли его в морге вечером следующего дня. По их словам, у него было огнестрельное ранение в области сердца, сломана нога, три ребра, челюсть, зубы, он был весь в ссадинах. У Опушиева остались жена и маленький ребенок.