Национальный совет по науке и технологиям создан при президенте Казахстана

Главой государства подписан указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан», сообщает сайт Акорды.

«Создание совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан», - отметили в пресс-службе президента.

Указом утверждены положение и состав Национального совета по науке и технологиям, в него вошли академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание. В числе членов совета – лауреат Нобелевской премии, профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также казахстанцы, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира. Кроме того, в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

«Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки», - считают в Акорде.