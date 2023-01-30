Журналисту Михаилу Козачкову продлили арест до 18 марта

Специализированный межрайонный следственный
суд Алматы продлил журналисту Михаилу Козачкову срок ареста до 18 марта, сообщает
фонд «Адил соз».
«Сегодня стало известно, что Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил журналисту срок ареста до 18 марта 2023 года», - говорится в сообщении.
Напомним, о задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно 18 декабря. Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. Медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела. Михаил отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.