Журналисту Михаилу Козачкову продлили арест до 18 марта

«Сегодня стало известно, что Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил журналисту срок ареста до 18 марта 2023 года», - говорится в сообщении.

Напомним, о задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно 18 декабря. Агентство финансового мониторинга в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым. Медиасообщество, правозащитники, общественники потребовали освободить Михаила Козачкова, указывая на нарушение его конституционных прав при задержании и на заказной характер дела. Михаил отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.