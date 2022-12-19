Козачков считает свое преследование личной местью главы агентства финмониторинга Элиманова

Журналист Михаил Козачков, задержанный в воскресенье по подозрению в пособничестве ОПГ, отверг все обвинения в свой адрес, а свое преследование назвал личной местью председателя агентства финансового мониторинга Жаната Элиманова.

«На самом деле причина моего задержания - личная месть со стороны руководителя АФМ - Жаната Элиманова. О его неприязни мне сообщили летом (…)», - говорится в открытом обращении журналиста, которое вечером в понедельник опубликовал на своей странице в Facebook журналист Вадим Борейко, подтвердивший подлинность документа.

Козачков сообщил, что несколько его знакомых рассказывали ему об обиде главы АФМ за то, что в одной из своих публикаций журналист написал о супруге Элиманова.

«Я написал, потому что мне показалось странным, что у главного борца с финансовыми преступлениями жена стала клиентом финансовой пирамиды. Текст лежит на фейсбуке, называется «Пацаны не поймут», - отметил Козачков.

Журналист подчеркнул, что не виноват в провалах ведомства, а «виноват только в том, что оказался наивен». «Я слишком быстро поверил после январских событий, что у нас в стране хотят построить новый, справедливый Казахстан. Мне показалось, что у нашего народа появился шанс на то, что в Казахстане после 30 лет скитаний по пустыне Коррупции, наконец-то будет настоящее правосудие, прекратится беспредел чиновников и мы сможем спокойно растить своих детей», - написал он.

«Меня преследуют за правду. Меня преследуют за то, что я пытался рассказать людям о том, как их обманывают, обкрадывают, подавляют, нарушают их права и забирают у них будущее, - уверен Козачков.

Обвинения в получении 52 млн. тенге от членов ОПГ журналист назвал откровенной ложью.

«Эти люди понимают, что в нашем прогнившем и продажном обществе чем более наглой и беспринципной является неправда, тем легче в нее верят измученные несправедливостью люди. Я не боюсь этих обвинений. Только прошу показать мне эти миллионы, которые я якобы получил. Посмотрим, как эти обвинения будут доказаны в суде на глазах у всего народа», - отметил Козачков.

Журналист сообщил в своем обращении, что уже больше суток ему не предъявляют официальное подозрение. «Я из-за этого даже показания дать не могу, весь день сидим с адвокатами, ждем соответствующее постановление», - рассказал он.

О задержании журналиста Михаила Козачкова стало известно в воскресенье. АФМ в распространенном сообщении объявило, что подозревает его в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева, которого связывают с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым.