Нацбанк в январе купил $120 млн для поддержания пенсионных активов ЕНПФ

Как сообщается на сайте Нацбанка, по итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США.

«В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий», - говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора отметили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили порядка $453 млн, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили $228 млн, а доля продаж из Нацфонда составила 11,1% от общего объема торгов.

«При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», - пояснили в Нацбанке.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в январе осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 120 млн долларов США, или порядка 5,8% от общего объема рынка. Валютных интервенций в январе Нацбанк не проводил.