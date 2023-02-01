В Шымкенте и Конаеве задержаны четыре человека
В Казахстане пресечена деятельность ОПГ по продаже синтетических наркотиков через соцсети
Иллюстрация Жанары Каримовой

Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.

«Мефедрон и “альфа-PVP” реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат. По результатам собранных неопровержимых улик, в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката», - говорится в сообщении.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков, которые предназначались для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске.

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