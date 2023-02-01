В Казахстане пресечена деятельность ОПГ по продаже синтетических наркотиков через соцсети

В Шымкенте и Конаеве задержаны четыре человека
Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.
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