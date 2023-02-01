Казахстан поставит в Германию первую партию нефти в первой половине февраля – Минэнерго

«Есть договоренность отправить первую партию, то есть мы говорили, что первая партия – это 20 тысяч тонн, которые отправим в конце января. Но в связи с тем, что это маршрут, который перенаправляется, то есть ранее весь объем поставляли в черноморские порты, оттуда по Черному морю отправляли своим потребителям. Направление “Дружбы” – это немного другое направление. Хотели отправить до конца января первую партию, но, к сожалению, были небольшие технические заминки», - цитирует Акчулакова агентство «Казинформ».

Он уточнил, что все эти вопросы сняты, и в первой половине февраля Казахстан поставит первую партию нефти в Германию – это те же 20 тыс. тонн.

«КазТрансОйл» ранее получил подтверждение от министерства энергетики России на транспортировку и сообщал, что отправит в Германию 300 тыс. тонн нефти уже в I квартале по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава». В компании уточнили, что транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстан и России от 7 июня 2002 года.