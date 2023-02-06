Информация о пострадавших или погибших казахстанцах при землетрясении в Турции не поступала – МИД

Информация о гражданах Казахстана среди пострадавших или погибших при землетрясении в Турции не поступала, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«По информации нашего посольства в Турецкой Республике, по состоянию на 15:00 по времени Астаны сообщений о гражданах Казахстана после массивного землятрясения на юго-востоке Турции не поступало», - сообщил Смадияров.

Он заверил, что консул находится на постоянной связи с управлением по ЧС Турции.

«На настоящее время пострадавших или погибших граждан РК в списках нет», - подчеркнул официальный представитель МИД.

В то же время он отметил, что в связи с большим количеством разрушений поисковые работы до сих пор продолжаются.

В результате мощного землетрясения в Турции, которое произошло сегодня утром, по последним данным, погибли на юго-востоке Турции и на севере Сирии более 600 человек, разрушены сотни зданий. Многие люди все еще находятся под завалами, поэтому число жертв неокончательное.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования и заверил, что Казахстан готов оказать необходимую помощь, поскольку в стране объявлен четвертый уровень ЧС, требующий международной помощи.