В Алматы начали очистку дна озера Сайран

Акимат Алматы сообщил, что начались работы
по очистке озера Сайран от ила и мусора.
«К механической очистке дна и берегов водохранилища приступили в Алматы. Ранее такие работы по очистке иловых отложений не проводились. Общая площадь составляет 162 тыс. кв. м, задействованы 35 рабочих», - сообщили в пресс-службе.
Проектом очистки предусмотрено углубление дна, уполаживание откосов западного берега, стабилизация русла реки, очистка пляжей и ремонт пирса левобережной части.
Очистку дна завершат в конце мая.
«В апреле этого года такие же работы проведут на озерах Аэропортовское и Карасу», - добавили в акимате.