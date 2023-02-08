В Турцию отправится вторая группа казахстанских спасателей

В Турцию вылетит вторая группа казахстанских спасателей, в составе также кинологи и медики, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«Еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. В составе второго эшелона – 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что на вооружении у сил быстрого реагирования МЧС порядка 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования и более 160 видов медикаментов.

По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа казахстанских спасателей присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп.

«Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек», - уточнили в МЧС.

Напомним, первая группа казахстанских спасателей отправилась в Турцию накануне. Они работают в районе Ибрахимили.