Партии Respublica и Amanat сдали свои документы в ЦИК

Партии Respublica и Amanat представили в Центральную избирательную комиссию свои партийные списки с кандидатами на выборы в мажилис, сообщает «Казинформ» .

«Сегодня партия Amanat представила партийный список в Центральную избирательную комиссию. По всей республике на всех уровнях маслихата мы подали заявки, 3 821 человек стал кандидатами в депутаты маслихатов. Также в мажилис парламента мы сдали 119 кандидатур», - сказал журналистам исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев после подачи документов в ЦИК.

Он добавил, что в партийном списке более 30% - это женщины, молодежь, а также люди с инвалидностью.

Напомним, что партия включила в партийный список 90 человек и 29 человек пойдут по одномандатным округам.

Также сегодня в Центральную избирательную комиссию РК представила свои документы партия Respublica.

«Партия Respublica внесла списки кандидатов в мажилис в количестве 25 человек. Количество мужчин составляет 17 человек, женщин – 8. Четыре человека были представлены по одномандатным округам», - сообщил журналистам руководитель республиканского предвыборного штаба партии Respublica Олжас Куспеков.

Ранее, 6 февраля, документы в ЦИК также подали Народная партия Казахстана, Демократическая партия «Ақ жол», Общенациональная социал-демократическая партия и Партия зелёных «Байтақ».