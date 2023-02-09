Порядок зачисления и распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС одобрил сенат

Соглашением закрепляются этапы всех мероприятий для своевременного получения государствами выплат
Тамара Вааль, Астана, Власть
В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза». Документом закрепляются этапы и сроки проведения всех мероприятий для своевременного получения государствами выплат.
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