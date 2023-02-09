Порядок зачисления и распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС одобрил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат одобрил закон «О ратификации Соглашения о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза». Документом закрепляются этапы и сроки проведения всех мероприятий для своевременного получения государствами выплат.

«В рамках реализации протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств – членов ЕАЭС, высшие органы государственного финансового контроля государств – членов союза ежегодно проводят совместные контрольные мероприятия по проверке соблюдения данного порядка в государствах. Практика проведения таких проверок показала необходимость закрепления на уровне международного договора порядка, этапов и сроков проведения контрольных мероприятий, механизма устранения выявленных нарушений, а также организационных вопросов взаимодействия участников проверки», - сказал сенатор Сергей Карплюк.

В этой связи соглашением определены основные цели и объекты проводимых высшими органами государственного финансового контроля стран ЕАЭС совместных контрольных мероприятий, порядка их проведения, оформления результатов, а также механизмов устранения выявленных нарушений. Кроме того, при неисполнении, неполном или несвоевременном исполнении обязательств по перечислению сумм от распределения ввозных пошлин уплачиваются проценты за просрочку и применяются меры ответственности, установленные законодательством страны ЕАЭС, на территории которой такие нарушения выявлены. Соответствующие законы, по словам Карплюка, уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.