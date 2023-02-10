Зеленский призвал западные страны поставить Украине больше вооружения

В среду президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон и Париж, 9 февраля он направился в Брюссель, где выступил в Европейском парламенте. Во время поездки в Европу он призвал западные страны предоставить Киеву больше современных вооружений, в том числе боевые самолеты, сообщает Русская служба ВВС .

«Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира - мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», - сказал Зеленский депутатам Европарламента.

Глава Европарламента Роберта Метсола заверила, что ЕС будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Страны Евросоюза должны быстро обеспечить системы дальнего действия и самолеты, которые вам нужны, чтобы защищать свободу, которую слишком многие принимали как должное», - цитирует Метсолу издание DW.

На встрече с журналистами Зеленский сообщил, что некоторые страны ЕС готовы поставить Украине «необходимое оружие, в том числе самолеты». DW пишет, что решения о поставках вооружений принимаются не на уровне Европейского союза, а суверенно властями входящих в него стран. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, лидеры стран ЕС готовы предоставить Киеву больше военной поддержки. Это подтвердила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я не имею права возвращаться домой без результатов. Это прагматизм, все эмоции закончились 24 февраля. Чтобы выжить, нам нужно это оружие и эти деньги», - заявил Зеленский.

По его словам, истребители и ракеты дальнего радиуса действия важны в дополнение к танкам, о поставках которых западные страны недавно договорились.

Однако конкретного ответа – когда и сколько боевых самолетов получит Киев – пока не прозвучало. Британский премьер Риши Сунак не дал конкретных обещаний, хотя и поручил правительству изучить вопрос. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также думает наж этим вопросом, поскольку это «долгосрочное решение», и подготовка пилотов может занять годы. Уоллес сказал Би-би-си, что пока Великобритания сосредоточилась на обеспечении воздушного прикрытия Украины средствами ПВО.

Вместе с тем Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 36 городов в ЕС будут сотрудничать с 10 городами Украины по специальной программе поддержки и восстановления.