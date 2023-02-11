Центризбирком зарегистрировал партсписок НПК на выборах в мажилис

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу зарегистрировала партийный список кандидатов в депутаты мажилиса от Народной партии Казахстана, сообщило госагентство Казинформ.

«Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах», - цитирует агентство члена ЦИК Шавката Утемисова.

В партсписок НПК включены 52 человека. Партия первой провела свой съезд и первой получила регистрацию партсписка. Она также выдвинула несколько кандидатов в одномандатных округах по стране.

Партсписок возглавляет новый лидер партии Ермухамет Ертысбаев, в него также включены депутаты мажилиса Ирина Смирнова, Александр Милютин, Айкын Конуров, Магеррам Магеррамов, бывший глава Верховного суда Мусабек Алимбеков и другие.

В Центризбиркоме также сообщили, что НПК будет освобождена от уплаты избирательного взноса (15-кратная минимальная зарплата за каждого кандидата из списка) в связи с тем, что на прошлых выборах преодолела 5%-ный барьер.

На прошлых выборах, по официальным данным, НПК получила 9,1% голосов избирателей, в мажилисе у нее было 10 депутатов. В предыдущих двух созывах фракция партии насчитывала по 7 депутатов.