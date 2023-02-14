Рост экономики Казахстана в январе составил 5,6%

«В январе темп роста экономики Казахстана составил 5,6%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,3%, а в сфере услуг – 7,6%», - сообщил Жаксылыков.

Он отметил, что по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство. В частности, темп роста инвестиций в основной капитал составил 18,3%, приток инвестиций вырос в промышленности на 9,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 12,6%, в сельском хозяйстве – на 33,7%, в операциях с недвижимостью – на 33,7%, на транспорте и складировании – на 31,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Улытауской, Жамбылской и Мангистауской областях.

«Высокие показатели в разрезе отдельных областей обусловлены низким базовым уровнем прошлого года», - отметил и.о. министра.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил, что месячная динамика инфляции в Казахстане, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года (3,7% - В.), постепенно стабилизируется до 1,1% в январе, при этом оставаясь на уровне, значительно превышающем среднегодовые значения.

«В годовом выражении инфляция в январе достигла 20,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,7%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 20,2% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 14,2%», - привел данные он.

Зампред Нацбанка объяснил, что инфляция продолжает расти на фоне перестройки логистических цепочек, высоких инфляционных ожиданий, фискальной поддержки спроса и увеличения кредитования. Поэтому сохраняющиеся риски «требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях».