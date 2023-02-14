В партийном списке – 18 человек
ЦИК зарегистрировал партийный список кандидатов в мажилис от «Байтак»
фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала партийный список кандидатов в мажилис партии «Байтак».

«Казахстанская партия зеленых “Байтак” представила в Центральную избирательную комиссию партийный список из 18 человек. В списке 7 человек, или 38,7%, составляют женщины, молодежь и лица с инвалидностью. Совместно с уполномоченными органами, Центральная избирательная комиссия провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список для избрания депутатами мажилиса. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона “О выборах”», - сообщила член ЦИК Сабила Мустафина.

В связи с тем, что в выборах 2021 года «Байтак» не принимала участие, в этой связи она заплатила избирательный взнос 18 млн 900 тыс. тенге за 18 кандидатов, включенных в партийный список. Теперь партия имеет право открыть счет для формирования избирательного фонда.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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