ЦИК зарегистрировал партийный список кандидатов в мажилис от «Байтак»

В партийном списке – 18 человек
Тамара Вааль, Астана, Власть
Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала партийный список кандидатов в мажилис партии «Байтак».
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