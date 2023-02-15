В Турции спасатели все еще находят выживших под завалами, но в Сирии спасательная операция завершается. Всего погибли более 41 тыс. человек в обеих странах, а около 26 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, сообщает Reuters .

Во вторник в Турции вытащили из-под завалов девятерых выживших. Среди спасенных – два брата в возрасте 17 и 21 года, вытащенные из-под обломков многоквартирного дома в провинции Кахраманмарас, сирийский мужчина и молодая женщина в Антакье, спасенные после спустя более чем 200 часов. По словам одного из спасателей, под завалами могут быть еще живые люди, которых нужно найти.

Тем временем поиски выживших близятся к завершению на северо-западе Сирии, заявил руководитель основной спасательной группы «Белых касок» Раед аль-Салех. Россия также заявила, что завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии.

В результате землетрясения в Турции и Сирии в прошлый понедельник погибли более 41 тыс. человек. В Турции погибли более 35 тыс., в Сирии, согласно подсчету Reuters из сообщений сирийских государственных СМИ и агентства ООН, - более 5 800 человек. Более 2,2 млн человек в Турции покинули наиболее пострадавшие районы, а сотни тысяч зданий стали непригодными для проживания. Около 9 млн человек в Сирии пострадали от землетрясения, сообщила Организация Объединенных Наций, обратившись с призывом о финансировании на сумму $400 млн.

Вместе с тем директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Генри П. Клюге заявил, что около 26 млн человек в Турции и Сирии нуждаются в гуманитарной помощи.

Также растет обеспокоенность по поводу возникающих проблем со здоровьем у оставшихся без жилья – в связи с холодной погодой, гигиеной и санитарией, а также распространением инфекционных заболеваний.

В турецкий полевой госпитале в южном городе Искендерун пациенты первоначально поступали с телесными повреждениями, но ситуация изменилась. Теперь все больше пациентов поступают с посттравматическим стрессовым расстройством.

Между тем президент Сирии Башар аль-Асад согласился разрешить доставку помощи ООН из Турции через еще два пограничных перехода. Первая колонна с гуманитарной помощью ООН уже въехала на северо-запад Сирии из Турции.