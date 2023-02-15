Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Казахстане

По данным синоптиков, обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток. Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдет снег, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах – туманы. В северной половине Казахстана временами усиление ветра и низовая метель.