На севере также усиление ветра и низовая метель
Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

16 – 18 февраля в Казахстане ожидаются дождь, снег, усиление ветра и низовая метель, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, лишь западные районы будут под влиянием циклона, который смещается с запада на восток. Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах страны пройдет снег, на юге и юго-востоке – осадки в виде дождя и снега. 16-18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах – туманы. В северной половине Казахстана временами усиление ветра и низовая метель.

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