Сенатор просит определить единую информационную систему для эффективной реализации программы ArtSport

Сенатор Руслан Рустемов в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана предлагает определить единую информационную систему для эффективной реализации программы ArtSport. Он отметил, что выявлено немало факторов, имеющих коррупционные риски в реализации программы, а переход на различные системы задерживает выплаты предпринимателям и создает риски при целевом расходовании средств, сообщает «Казинформ» .

Рустемов отметил, что введение программы наложило дополнительную масштабную нагрузку на областные управления культуры и спорта, с учетом объема работ по надзору, проверке и оплате сохраняется повышенный риск допущения недостатков в целевом расходовании средств.

«Необходимо рассчитать средства, выделяемые районам и городам областного значения пропорционально количеству детей, проживающих на каждой территории, передать функцию ведения программы и финансирования районным, городским бюджетам. Кроме того, возможность для районных акиматов по контролю за деятельностью предпринимателей, участвующих в программе, повысит возможность качественной и эффективной ее реализации», - считает он.

Также сенатор предлагает создать единую информационную систему для государственных закупок по программе, так как переход регионов на различные информационные системы задерживает выплаты предпринимателям и создает риски при целевом расходовании средств.

«Для эффективной реализации программы просим поручить министерству культуры и спорта актуализировать профильные нормативные правовые акты для определения единой информационной системы, для формирования общей республиканской сети. Обеспечить финансирование государственного заказа районными и городскими акиматами путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Законы “О культуре” и “О физической культуре и спорте”», - заключил сенатор.

Напомним, 6 февраля в Астане предприниматели собрались у городского акимата с требованием немедленной выплаты за январь и прозрачности ArtSport. Собравшиеся пожаловались на непрозрачность системы и слабый уровень коммуникации со стороны городских властей. По их словам, акимат пытается внедрить новую платформу, однако никаких уведомлений не было, тендер не объявлялся. Они также выразили общее недовольство работой платформы, заявив, что сокращение ваучеров и возраста детей для участия в программе, являются «антинародными», поскольку это, в свою очередь, позволило акимату «в лице управления культуры и спорта выбирать платформу по своему усмотрению».

Теперь уже бывший министр культуры и спорта Даурен Абаев сообщал, что для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения, к поставщикам услуг ужесточат требования: помещения должны соответствовать санитарным нормам, противопожарной безопасности, оснащены видеонаблюдением и необходимым инвентарем, а минимальный возраст детей будет установлен в зависимости от вида спорта. При этом сообщалось, что ведется интеграция платформы программы с Национальной образовательной базой данных.

Нынешний министр культуры и спорта Асхат Оралов в январе заявлял, что программа Artsport в Казахстане продолжится, «но в новом формате».

«Каждый регион разрабатывает свою программу по программе Artsport. Работа в этом направлении будет продолжена», - говорил он.