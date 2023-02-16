Это их третий разговор с момента российского вторжения в Украину
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Токаев поговорил с Зеленским
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский в четверг поговорили по телефону, сообщила Акорда.

Это их третий разговор с начала российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года. ​При этом в последний раз они говорили больше полугода назад - в конце июля 2022 года.

Токаев в очередной раз «подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права», сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Другие подробности разговора Акорда не привела, уточнив лишь, что, как и предыдущие звонки, нынешний состоялся по инициативе украинской стороны.

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