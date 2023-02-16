Токаев поговорил с Зеленским

Это их третий разговор с момента российского вторжения в Украину
Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский в четверг поговорили по телефону, сообщила Акорда.
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