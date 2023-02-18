Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч человек

В Турции продолжаются разборы завалов после землетрясения, произошедшего 6 февраля. Некоторых людей все еще находят живыми спустя 11 дней. Всего же в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 45 тыс. человек, миллионы остались без крова, сообщает Reuters .

Международные спасательные команды покинули обширную зону землетрясения. Но турецкие спасатели все еще находят выживших. Так, через 278 часов после землетрясения был спасен 40-летний мужчина в провинции Хатай. Ранее в Антакье были спасены 14-летний подросток и 34-летний мужчина.

Эксперты говорят, что большинство спасательных операций происходит в течение 24 часов после землетрясения. Тем не менее девочка-подросток была спасена через 15 дней после сильного землетрясения на Гаити в 2010 году, что дает надежду на то, что еще может быть найдено больше живых людей.

Всего в Турции погибли 39 672 человека, многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести, разрушено около 264 тыс. квартир. В соседней Сирии власти сообщили о гибели более 5 800 человек. Большинство погибших в Сирии произошло на северо-западе, в районе, контролируемом повстанцами, которые находятся в состоянии войны с президентом Башаром Асадом — конфликт, который осложнил усилия по оказанию помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

Ни Турция, ни Сирия не сообщили, сколько людей пропало без вести после землетрясения.

Турция обещает провести расследование в отношении всех, кто подозревается в причастности к обрушению зданий, и приказала задержать более 100 подозреваемых, включая застройщиков.

В четверг Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить более $1 млрд на оказание помощи Турции и $400 млн для Сирии.