Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч человек

В Турции продолжаются разборы завалов после землетрясения, произошедшего 6 февраля. Некоторых людей все еще находят живыми спустя 11 дней. Всего же в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 45 тыс. человек, миллионы остались без крова, сообщает Reuters.
Международные спасательные команды покинули обширную зону землетрясения. Но турецкие спасатели все еще находят выживших. Так, через 278 часов после землетрясения был спасен 40-летний мужчина в провинции Хатай. Ранее в Антакье были спасены 14-летний подросток и 34-летний мужчина.
Эксперты говорят, что большинство спасательных операций происходит в течение 24 часов после землетрясения. Тем не менее девочка-подросток была спасена через 15 дней после сильного землетрясения на Гаити в 2010 году, что дает надежду на то, что еще может быть найдено больше живых людей.
Всего в Турции погибли 39 672 человека, многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести, разрушено около 264 тыс. квартир. В соседней Сирии власти сообщили о гибели более 5 800 человек. Большинство погибших в Сирии произошло на северо-западе, в районе, контролируемом повстанцами, которые находятся в состоянии войны с президентом Башаром Асадом — конфликт, который осложнил усилия по оказанию помощи людям, пострадавшим от землетрясения.
Ни Турция, ни Сирия не сообщили, сколько людей пропало без вести после землетрясения.
Турция обещает провести расследование в отношении всех, кто подозревается в причастности к обрушению зданий, и приказала задержать более 100 подозреваемых, включая застройщиков.
В четверг Организация Объединенных Наций обратилась с призывом выделить более $1 млрд на оказание помощи Турции и $400 млн для Сирии.