В Экибастузе снова проблемы с отоплением

В субботу в домах у жителей Экибастуза понизилась температура. В обед стало известно проблемах на ТЭЦ. В ночь на 18 февраля на станции произошёл обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды.

По сообщению компании ТОО «Экибастузтеплоэнерго», для ремонта трубопровода сетевой поочерёдно остановлены работающие котлоагрегаты № 12, 13, 15, сетевые насосы. Ремонтные работы начаты сразу же. Работа станции не остановлена. Действуют три энергетических котлоагрегата № 5, 6, 9 и энергетические насосы.

В компании пообещали к 00.00 часам выйти на параметры теплоносителя в 60 °С.

Напоминаем, что в ночь на 27 ноября 2022 года остановилось несколько котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ, без тепла осталось около 130 домов. 28 ноября в Экибастузе объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на тепловых сетях.

«Когда-нибудь это закончится. Потеплеет». Репортаж из Экибастуза.