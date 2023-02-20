Ущерб «КТЖ Грузовые перевозки» составил почти 150 млн тенге
В Павлодарской области выявили схему «серого» импорта российского зерна
фото с сайта КТЖ

Департамент агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области и транспортная прокуратура региона выявили схему «серого» импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Казахстана, сообщает пресс-служба АФМ.

«Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение», - говорится в сообщении.

Это позволило уклонится от транзитного тарифа, отметили в АФМ, в результате ТОО «КТЖ Грузовые перевозки» причинен ущерб почти на 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

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