Полиция возбудила уголовное дело по факту взрывов автомобилей оператора Вадима Борейко

По факту взрывов двух автомобилей оператора журналиста Вадима Борейко в Алматы возбуждено уголовное дело, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК. В рамках досудебного расследования назначена судебная пожаро-техническая экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в полиции.

Как сообщил ранее журналист Вадим Борейко, в ночь на понедельник неизвестные взорвали две машины его оператора около дома.

Ранее неизвестные пытались заблокировать дверь квартиры журналиста и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов – взаимосвязанными.

Токаев после этого инцидента поручал правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Он заявлял, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства.