Неизвестные взорвали две машины оператора Вадима Борейко

Журналист Вадим Борейко сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник неизвестные взорвали две машины его оператора.

«20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины», - написал Борейко.

Он опубликовал видео с места происшествия, на котором снимающий утверждает, что взорвались сразу две машины одновременно.

Отметим, что ни ДЧС, ни полиция Алматы пока никак не прокомментировала это.

Ранее неизвестные пытались заблокировать дверь квартиры журналиста и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов – взаимосвязанными.

Токаев после этого инцидента поручал правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Он заявлял, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства.