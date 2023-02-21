США поставят боеприпасы, противотанковые системы, боевые и тактические машины
Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине
фото Reuters

США поставят Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS и противотанковые системы Javelin в рамках нового пакета военной помощи в размере $460 млн, сообщил Пентагон.

По информации Русской службы ВВС, в пакете помощи войдут дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные снаряды, четыре радиолокационные системы, дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним, около 2 тыс. противотанковых ракет, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи и медицинские средства, а также боевые и тактические машины и запчасти.

Между тем прибывший с необъявленным визитом в Киев накануне президент США Джо Байден, по словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, был сосредоточен на обсуждении ближайших месяцев военных действий в Украине. Салливан отметил, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможное положение дел на фронте в предстоящие месяцы, «говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных нуждах, а также говорили о политической стороне этого.

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