Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине

По информации Русской службы ВВС, в пакете помощи войдут дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометные снаряды, четыре радиолокационные системы, дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним, около 2 тыс. противотанковых ракет, противопехотные мины Claymore, приборы ночного видения, средства связи и медицинские средства, а также боевые и тактические машины и запчасти.

Между тем прибывший с необъявленным визитом в Киев накануне президент США Джо Байден, по словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, был сосредоточен на обсуждении ближайших месяцев военных действий в Украине. Салливан отметил, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможное положение дел на фронте в предстоящие месяцы, «говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных нуждах, а также говорили о политической стороне этого.