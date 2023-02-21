Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине

США поставят боеприпасы, противотанковые системы, боевые и тактические машины
США поставят Украине боеприпасы для ракетных систем HIMARS и противотанковые системы Javelin в рамках нового пакета военной помощи в размере $460 млн, сообщил Пентагон.
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