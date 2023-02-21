Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор экс-замакиму Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

21 февраля суд рассмотрел дело по апелляционным жалобам осужденных и их адвокатов на приговор суда первой инстанции. В итоге суд изменил приговор бывшему руководителю управления культуры Акылбеку Рыскалиеву и директору ТОО «Адамов», а в отношении Хаменовой – оставлен без изменения.

«Исследованными в суде апелляционной инстанции доказательствами установлено, что Рыскалиев, являясь подчиненным Хаменовой, выступая только на ее стороне, создавал условия для получения взятки Хаменовой. Тесно контактировал с Адамовым, вел переговоры с руководителем и бухгалтером городского отдела культуры на предмет выделения денежных средств для установки памятника, принимал меры по ускорению процесса заключения договора, получения из бюджета финансирования на установку памятника, также перечислению на счет ТОО выделенных средств. Сумма взятки в размере 4,5 млн тенге предназначалась для Хаменовой, получение им доли от указанной суммы не оговаривалось», - пояснили в пресс-службе суда.

Действия Рыскалиева судом апелляционной инстанции переквалифицированы на пособничество в получении взятки. С учетом того, что он способствовал раскрытию дела, изобличал других соучастников и имеет на иждивении четырех малолетних детей, назначенное наказание снижено до двух лет лишения свободы. Назначенное Адамову наказание, с учетом пожилого возраста и двух совершеннолетних детей-инвалидов на иждевении, имеющих несовершеннолетних детей, снижено до одного года и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, 15 ноября 2022 года Атырауский городской суд №2 вынес признал Бакытгуль Хаменову виновной в получении взятки при строительстве памятника Абаю и приговорил ее к семи годам лишения свободы. При этом суд учел, что у Хаменовой на попечении двое малолетних детей, поэтому отбывание наказания было отсрочено на три года. Рыскалиеву было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, аиректор ТОО «Адамов» был признан виновным в даче взятки должностному лицу и осужден на четыре года.

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была задержана в декабре 2021 года по подозрению в получении взятки в 4,5 млн тенге от директора ТОО «Балкыту» в обмен на заключение договора об установке памятника Абаю в Атырау и общее покровительство. Следствием установлено, что она действовала по предварительному сговору с руководителем областного управления культуры Акылбеком Рыскалиевым. Хаменова отрицает свою причастность к этому. В декабре 2022 года, не согласившись с решением суда, она подала апелляционную жалобу.