Говорить о заказном характере преступлений против журналистов пока рано – МВД

По шести фактам нападения на журналистов сейчас проводятся следственные действия, подозреваемые установлены и задержаны, за исключением вчерашнего нападения, сообщил в четверг в кулуарах сената первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев. При этом, подчеркнул он, сегодня говорить о заказном характере всех противоправных действий пока рано.

«По всем фактам нападения на журналистов – их, по-моему шесть, если не считать, вчерашнее обращение, – лица, осуществлявшие эти деяния, установлены и задержаны. Сейчас проводятся расследования», - сообщил Кожаев.

Он отметил, что мотивы совершения этих преступлений и кто за этим может стоять определит следствие.

«Говорить сегодня о заказах и личных инициативах пока рано», - высказал мнение первый заместитель министра внутренних дел.

Напомним, стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания El Media, начали разбивать с середины ноября 2022 года. В редакции расценили это действие как агрессивное предупреждение, увязав с другими атаками на казахстанские СМИ. До этого DDoS- и спам-атакам подвергались сайт и редакция агентства КазТАГ. Перед офисом издания Orda.kz также оставили надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы. 6 февраля журналистка и участница независимого блока «Алтыншы Қаңтар» Динара Егеубаева сообщила о нападении на своего сына. Ранее ей поступали звонки о заминировании машины, в 13 января 2023 года ее автомобиль подожгли. 19 января журналист Вадим Борейко сообщил, что трое неизвестных ночью пытались заблокировать дверь его квартиры и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов - взаимосвязанными. В ночь на 20 февраля неизвестные взорвали две машины оператора Борейко, а 22 февраля журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении.

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