До 30% жилых зданий Алматы могут быть разрушены в случае сильного землетрясения – МЧС

Наименее опасным является Турксибский район
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев не согласен с мнением экспертов, что, в случае сильного землетрясения в Алматы, могут быть разрушены до 60% зданий. По его мнению, при «катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше» возможны разрушения до 30% зданий. Об этом он заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.
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