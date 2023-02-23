Наименее опасным является Турксибский район
До 30% жилых зданий Алматы могут быть разрушены в случае сильного землетрясения – МЧС
фото Данияра Мусирова

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев не согласен с мнением экспертов, что, в случае сильного землетрясения в Алматы, могут быть разрушены до 60% зданий. По его мнению, при «катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше» возможны разрушения до 30% зданий. Об этом он заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий», - сказал Кульшимбаев.

Он отметил, что Алматы является одним из сейсмоопасных регионов Казахстана, так как город расположен на 27 разломах тектонических плит. И основные районы находятся в горной местности. По словам первого вице-министра, наименее опасным является Турскибский район, а все остальные находятся на разломах, соответственно, там опасность более высокая.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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