Принята соответствующая резолюция
Генассамблея ООН в годовщину войны призвала Россию вывести войска из Украины
фото с сайта bbc.com

Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины, сообщает Русская служба ВВС.

За резолюцию проголосовало 141 государство, семь высказались против, 32 воздержались. Отметим, что среди воздержавшихся – традиционно Казахстан.

В резолюции Генассамблея ООН, призывая к соблюдению принципов Устава Организации и подтверждая свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды, вновь потребовала от России немедленно и полностью вывести войска с украинской территории, а обе стороны – соблюдать международное право, в том числе в обращении с военнопленными и защите гражданского населения.

Кроме этого, в резолюции отмечена необходимость воздержаться от нападений на объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения, и содержится призыв к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины.

ООН также требует привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что война «разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем», и «пришло время отступить от пропасти».

«Война – это не решение. Война – это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцы, русские и люди далеко за пределами Украины нуждаются в мире», - добавил он.

Напомним, что сегодня годовщина вторжения России на территорию Украины. 24 февраля 2022 года Владимир Путин направил в Украину до 200 тысяч солдат, назвав это «специальной военной операцией». По оценкам ООН, за этот год погибли по меньшей мере 7,2 тыс. мирных жителей и тысячи получили ранения, более 13 млн человек стали беженцами.

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