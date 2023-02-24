Авиационная администрация Казахстана проверит все авиакомпании, эксплуатирующие вертолет Ми-8

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание операционного центра по случаю авиапроисшествия с вертолетом Ми-8, принадлежащем «Казавиаспасу» МЧС. Как сообщил комитет гражданской авиации, авиационная администрация намерена проверить все авиакомпании, эксплуатирующие такие вертолеты.

«Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования», - отмечается в сообщении.

По данным КГА, сертификат летной годности вертолета Ми-8, который вчера совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолета – 27 января 2021 года, а зарегистрирован он в государственном реестре гражданских воздушных судов 14 апреля 2022 года.

Вместе с тем Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих вертолеты типа Ми-8.

«По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены», - сообщили в КГА.

АО «Казавиаспас» имеет действующее свидетельство на право выполнения авиационных работ до 1 октября 2024 года, выданное Авиационной администрацией Казахстана 1 октября 2021 года. Парк авиакомпании – 33 вертолета, из них Ми-8 – 9 единиц.

Накануне в 15:38 поступила информация, что в 54 км от города Уральск на открытой территории в районе поселка Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолета «Казавиаспас» МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау и по заказу АО «КазТрансОйл» совершавший облет нефтепровода. В результате жесткой посадки погибли четыре сотрудника «Казавиаспаса». Всего на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». Еще два человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело, также расследование проведет департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития.