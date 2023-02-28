Великобритания и Евросоюз объявили о новом соглашении о Северной Ирландии

Британский премьер-министр Риши Сунак назвал подписание нового соглашения «решающим прорывом» в отношениях с ЕС и организации движения товаров в Северную Ирландию, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает подписанный договор историческим документом.

«Рамочный Виндзор», как его назвали, состоит из 16 документов: презентации, политической декларации, позиции британского правительства и 13 проектов, требующих дальнейшего утверждения. Теперь соглашение должен утвердить британский парламент.

Стороны договорились, что грузы, идущие из Великобритании в Северную Ирландию, будут проходить условную границу между ней и остальными частями Соединенного Королевства либо по «зеленому» коридору – без досмотра, если не идут дальше на территорию Евросоюза, либо по «красному» коридору – с досмотром и таможенными формальностями пойдут грузы, предназначенные для ЕС. Грузы, идущие из Северной Ирландии в остальные части Соединенного Королевства, не подлежат таможенному оформлению.

Министр по делам Северной Ирландии Стив Бейкер «в восторге, и всем сердцем поддерживает» новую сделку. По его словам, теперь доставка товаров в Северную Ирландию будет происходить так же, как на остров Уайт (остров у южного побережья Англии).

Напомним, что 31 января 2020 года Великобритания официально вышла из Евросоюза, но одним из самых серьезных вопросов, который встал перед страной, – как избежать появления зримой и осязаемой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Северная Ирландия фактически осталась в едином рынке и таможенном пространстве Евросоюза, в результате таможенная граница образовалась между двумя частями одного государства – Великобританией и Северной Ирландией. Лондон и Брюссель договорились не вводить таможенный контроль на острове Ирландия и ввести его в портах Северной Ирландии для грузов из остальной Британии. Однако это решение породило новые проблемы.