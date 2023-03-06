Эти меры направлены на пресечение пыток
Видеонаблюдение в кабинетах полиции и пенитенциарных учреждениях в Казахстане стало обязательным
фото Жанары Каримовой

В Казахстане органами уголовного преследования утверждены правила оснащения и использования систем видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Сформирован перечень лиц имеющих право, в том числе удаленно, просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений», - говорится в сообщении.

Эти меры направлены на предотвращение недозволенных методов следствия. Видеозаписи могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

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