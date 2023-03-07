Оцифровку учебников полностью завершат в 2024 году – Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев обещает, что в 2024 году 100% школьных учебников будут переведены в электронный формат. Об этом он сказал во вторник в ходе заседания правительства.

«В 2024 году запланирован 100% охват предметов цифровыми учебниками. Для повышения интереса детей к изучению школьных предметов в цифровой контент включаются виртуальные лаборатории и элементы геймификации», - сказал Бейсенбаев.

По его данным, в настоящее время 79% учебников переведены в цифровой формат, прошли госэкспертизы и включены в перечень учебников. К их разработке привлечены 11 издательств страны.

В целом, говоря о цифровизации учебного процесса в среднем образовании, глава Минпросвещения сообщил, что уже внедрены цифровые образовательные платформы, ведется национальная образовательная база данных, используются цифровые учебники, цифровые образовательные ресурсы, приобретена и передана школам компьютерная техника и проведена работа по развитию сети интернет. Для цифровизации управления учебным процессом в 7 тыс. школах по республике внедрены образовательные платформы (Kundelik, Білімал, EDUS и другие – В.), содержащие основные сервисы для ведения электронных журналов и дневников, оценивания, выдачи домашних заданий, формирование планов и дистанционного обучения. Также имеются дополнительные сервисы — это мобильные приложения, аналитические дэшборды, столовое меню и онлайн-курсы повышения квалификации.

«Наряду с цифровыми учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы как дополнительный учебный материал с мультимедийным контентом. Создано более 50 тыс. цифровых образовательных ресурсов. К ЦОРам с начала текущего года подключено 6,7 тыс. школ. Ежедневно к ЦОРам подключаются 3 млн учеников и учителей. ЦОРами охвачено практически 100% предметов по всем уровням образования, с количеством более 50 тыс. видеоуроков», - добавил Бейсембаев.

Для дальнейшего развития ЦОРов и покрытия всех потребностей Минпросвещения планирует на 100% охватить предметы, включить сурдоперевод и аудиосопровождение, а также адаптировать под мобильнее устройства.