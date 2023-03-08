Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси после принятия парламентом в первом чтении закона об иноагентах

В течение вечера вторника и минувшей ночи в Тбилиси не утихали протесты против принятия парламентом в первом чтении закона об иностранных агентах, который гражданское общество считает скопированным с российского.

Накануне в полиции заявили, что акция протеста «приняла насильственный характер», в связи с чем полиция применила водометы и слезоточивый газ, ночью использовались также светошумовые гранаты.

Президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в США, выступила с заявлением в поддержку протестующих и повторила обещание наложить вето на закон в случае его принятия парламентом. Вето президента может быть преодолено парламентом, который контролируется правящей партией «Грузинская мечта», подконтрольной пророссийкому олигарху Бидзине Иванишвили.

Акция протеста у парламента началась после того, как в первом чтении был принят скандальный законопроект, похожий на российский закон об «иностранных агентах». За законопроект проголосовало 76 депутатов, 14 выступили против, 61 воздержался.

Законопроект инициирован депутатами движения «Сила народа» - это группа депутатов, формально отколовшаяся от «Грузинской мечты», но в реальности поддерживающая ее риторику. «Сила народа» с момента образования летом прошлого года активно использует антизападную риторику.

Инициированный законопроект предусматривает создание реестра «агентов иностранного влияния». Такими агентами станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет зарубежное финансирование. Это не коснется организаций, основанных административными органами, а также спортивных федераций.

Гражданское общество, СМИ и оппозиция уверены, что законопроект копирует российский закон об иноагентах. В различных структурах Евросоюза уже заявили, что принятие закона закроет Грузии дорогу в ЕС, поскольку он является антидемократическим.

В Грузии более 80% населения поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО, присоединение к этим структурам внесено как цель страны в Конституцию.