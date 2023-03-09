На госслужбе Казахстана появятся контрактники

Казахстанских государственных служащих ждут изменения. В частности, при переводе в регионы уже в этом году им будут выплачивать средства на аренду жилья, для выпускников академии госуправления отменят обязательную отработку в течение года в этом же органе и предоставят право сразу уходить в другой госорган. Правда, срок отработки увеличится до трех лет, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев. Кроме того, законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы», который палата одобрила в двух чтениях, вносятся дополнения в отношении увольнения политических служащих в связи с утратой доверия, а также вводится понятие «контрактный служащий».

«Основной целью законопроекта является реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране. Законопроектом предусматривается внесение поправок в один кодекс и три закона. Во-первых, предусматривается введение в законодательство понятия “контрактные служащие”. В концепции развития госуправления глава государства поручил ввести институт контрактных служащих, которые не относятся к категории госслужащих», - сказал Жазыкбаев.

По его словам, внедрение института контрактников позволит в период реализации отраслевых проектов привлечь специалистов со специальным образованием. При этом срок контракта не будет превышать один год. А правила и порядок по привлечению контрактных служащих будут установлены постановлением правительства.

Кроме того, законопроектом запланировано введение ротационной выплаты. Как напомнил председатель агентства, в 2016 году в Казахстане введена ротация госслужащих, когда их перенаправляют из региона в регион. При ротации госслужащим должны по закону предоставить арендное жилье, однако, признал Жазкбаев, служебных квартир не хватает, поэтому им приходится арендовать жилье за свой счет.

«Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов. Следует отметить, что республиканская бюджетная комиссия одобрила вопрос выделения необходимых средств на 2023-2025 годы на введение ротационной выплаты», - отметил он.

Еще один блок поправок направлен на изменение порядка отработки выпускников академии госуправления. Сейчас после обучения выпускник должен в обязательном порядке отработать один год в этом органе. Это, по мнению председателя агентства, «ограничивает возможность госслужащего, снижает мотивацию в повышении своих знаний». Поэтому законопроектом предлагается отменить это требование, разрешить госслужащему сразу уходить в другой госорган, но обязательно отработать три года.

Вместе с тем законопроектом предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.

«В соответствии с законом политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач. То есть ответственность, возложенная на политического служащего, велика. В этой связи по поручению администрации президента вводится институт освобождения от должности политического служащего ненадлежащим образом, исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия. Решение о таком освобождение принимается только главой государства», - уточнил Жазыкбаев.

Новые поправки регулируют численность руководителей и исполнителей в госорганах, передают полномочия по утверждению порядка исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты от правительства – агентству, а осуществления контроля за правильным соблюдением графика работы в госорганах – от инспекций труда при акиматах агентству. Также агентство будет наделено полномочиями определять порядок дистанционной работы и гибкого графика для госслужащих.