В Казахстане ужесточат наказание за призыв к массовым беспорядкам

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения», которым ужесточается наказание за призыв к массовым беспорядкам и исключается условно-досрочное освобождение по этой статье. Кроме того, в Уголовный кодекс вводится новый состав правонарушения «за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение». Закон направлен на подпись президенту.

«Ужесточаются санкции за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием телекоммуникационной сети, хулиганство, совершенное в составе преступной группы, убийство и бандитизм в составе преступной группировки с особым цинизмом. Для таких преступлений исключается возможность досрочного освобождения», - сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

В частности, за призыв к массовым беспорядкам по ч.1 ст. 272 УК увеличивается срок наказания с 3 до 5 лет лишения свободы, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций по ч.2 ст. 272 УК вводится новый состав правонарушения – от 3 до 7 лет лишения свободы. За хулиганство, совершенное в составе преступной группы, наказание ужесточается – с 5 до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, национальное законодательство приводится в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. Как отметил глава МВД, в статью 146 УК РК (пытки) вводится новый состав правонарушения «за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение».

«По подследственности: часть 1, то есть менее тяжкое преступление, будет расследоваться органами внутренних дел в форме дознания по аналогии со статьей 110 УК РК (истязание – В.). Часть 2 будет находиться в исключительной подследственности прокуратуры, части 3 и 4 – в случаях жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, не связанного с пытками, будет расследоваться органами внутренних дел», - рассказал министр.

Таким образом, подчеркнул он, будет возможность «четко разграничить факты пыток и жестокости». Также будут устранены недостатки в законодательстве, касающиеся отсутствия ответственности за их совершение.

В свою очередь депутат сената Шакарим Буктугутов отметил, что в примечании к статье 146 УК РК говорится о том, что «пыткой не признаются физические и психические страдания, причиненные в результате законных действий должностных лиц». Также законопроектом предлагается не признавать пыткой такие страдания, причиненные в результате законных действий лиц, выступающих в официальном качестве, либо других лиц.

«Законопроектом дается новое понятие – “лицо, выступающее в официальном качестве”, однако не уточняется, кто относится к другим лицам. Насколько юридически обосновано применение нормы без определения лиц, к кому ее применять? Не приведет ли это к необоснованному расширению круга лиц, действие которых не будут признаваться жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и пыткой физические или психические страдания?», - поинтересовался сенатор.

Марат Ахметжанов заверил, что по каждому такому факту будет индивидуальный подход. То есть все будет зависеть от обстоятельств дела, субъекта и объекта.

«Если будут усматриваться признаки другого преступления, ему будет вменено наказание по совокупности преступлений. То есть наказания он не избежит, и эта норма не сужает действие закона, потому что есть другие составы преступления, например, превышение служебных полномочий, и это тоже тяжкое преступление, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы», - пояснил глава МВД.

Говоря о непризнании пыткой физических и психических страданий, он привел пример с возможной необходимостью направлять подозреваемого в психическую клинику и надевать на него смирительную рубашку, потому что это может быть «действительно вынужденной мерой».

При этом, подчеркнул министр, по каждому случаю будет индивидуальный подход, и каждое заявление будет зарегистрировано в ЕРДР, то есть будет проводиться полноценное следствие.

Стоит отметить, что законом также будет усилена ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере, в частности по причинению тяжкого и среднего вреда здоровью – статьи 106 и 107 УК РК. Документом вводятся квалифицирующие признаки – «совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного».

«Тем самым усиливается степень тяжести преступления по статье 107 – из небольшой в среднюю тяжесть, до 3 лет, и увеличивается санкция статьи 106. Сейчас – от 3 до 8, будет – от 6 до 10 лет лишения свободы», - пояснил Ахметжанов.

Кроме того, предусматривается возможность осужденных отложить наказание по решению суда в случае болезни до излечения. Для заключенных женщин увеличивается срок нахождения с детьми в колонии с 3 до 4 лет, но в случае, если к этому времени срок освобождения от наказания составляет не менее одного года. Вместе с тем, в статью 46 УК РК вводятся поправки, предусматривающие отдельное содержание заключенных.

«Впервые осужденные к лишению свободы будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Ранее судимые – в колониях максимальной безопасности. В этой связи число таких учреждений составит 12, за счет равномерного перепрофилирования учреждений. В таком случае колонии двух типов будут представлены во всех регионах», - рассказал Ахметжанов.

В то же время, по его словам, в стране останется одно учреждение для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, в котором раздельное содержание не предполагается.

В ходе подготовки ко второму чтению депутаты сената внесли ряд поправок касательно закрепления в законодательстве отдельного учреждения для лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, исключения применения условного осуждения к лицам, совершившим пытки, а также закрепления полномочия по расследованию дел о жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинстве обращения, усиления ответственности за преступления, совершенные с особым цинизмом, призывы к массовым беспорядкам, а также в сфере семейно-бытовых конфликтов.