Открытие пройдет в рамках визита в Казахстан британского министра иностранных дел
Сквер имени королевы Елизаветы II откроют в Астане

Тамара Вааль, Астана, Власть

В рамках визита в Казахстан министра иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Астану 17-18 марта, планируется открыть сквер имени королевы Елизаветы II. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы», - сообщил Смадияров.

По его информации, министр иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии Джеймс Клеверли посетит Казахстан 17-18 марта. Планируется, что его примет президент Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Алихан Смаилов, а также состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Сейсмологи прогнозируют на следующей неделе землетрясение в Алматы, Алматинской области и области Жетысу
Новости
За сутки в Казахстане зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции
Новости
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные
Новости
Курс доллара вырос на бирже до 447 тенге
Новости
В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов
Новости
Казахстан намерен в ближайшее время обсудить с ЕС вопросы облегчения визового режима – МИД