Сквер имени королевы Елизаветы II откроют в Астане

Тамара Вааль, Астана, Власть

В рамках визита в Казахстан министра иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Астану 17-18 марта, планируется открыть сквер имени королевы Елизаветы II. Об этом в понедельник в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.