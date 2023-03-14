Зарубежный VPN-сервис обжалует в суде блокировку министерством информации Казахстана

VPN-сервис, принадлежащий компании из Белиза, обжалует в суде свою блокировку министерством информации и общественного развития Казахстана без каких-либо на то оснований, сообщили Власти в юридической фирме DRC.

Как напомнили в фирме, три года назад МИОР без какого-либо решения суда и предварительных уведомлений принял самостоятельное решение о блокировке порядка 150 веб-сайтов, предлагающих услуги VPN-сервисов. Среди заблокированных оказался сайт hidemy.name, принадлежащий компании из Белиза «Hidemy.network Ltd». Компания обратилась в министерство информации, но после получения отказа разблокировать обратилась в суд.

«Компания намерена через суд защитить свое право на распространение информации о продукте и право казахстанцев на свободу информации и конфиденциальность в сети с помощью VPN-технологий», - отмечается в сообщении.

МИОР же объяснил блокировку тем, что законодательством Казахстана (ст. 41-1 закона «О связи») «запрещаются работа сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в целях доступа к информации, запрещенной вступившим в законную силу решением суда или законами Республики Казахстан», а также сообщил, что возможность получения доступа к ограниченным сайтам происходит из-за «безопасного зашифрованного соединения с сервером (VPN)».

Юристы подчеркивают, что «эта туманная формулировка стала основанием для вольной трактовки закона со стороны чиновников и массового лишения казахстанцев права на использование самой бронебойной технологии для защиты онлайн приватности в цифровой век».

«Мы уже привыкли к тому, что сайты постоянно взламываются, данные утекают, личная переписка перехватывается. И порой кажется, что правовые инструменты защиты уже не работают. Защита прав пользователей становится делом рук самих пользователей. И здесь на выручку пользователям приходят VPN технологии, которые позволяют создать зашифрованный канал связи и сохранить свои сетевую анонимность и приватность. VPN — это фундамент современной интернет-безопасности», - указывается в сообщении.

В DRC добавили также, что ограничение граждан в праве использовать VPN противоречит всем международным стандартам.

«Мы намерены поменять практику и доказать, что абсурдные ограничения, применяемые МИОР, направлены не на защиту, а на подрыв фундаментальных прав казахстанских пользователей», - заявили в фирме.