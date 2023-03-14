Смаилов поручил за три дня решить проблему с очередью грузовиков на границе с Китаем

На совещании в правительстве обсудили меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил решить проблему скопления грузовиков из-за административных барьеров за три дня, сообщается на сайте главы правительства.

Значительная очередь из перевозчиков с коммерческими грузами образовалась на контрольно-пропускном пункте «Нұр Жолы». В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений, но еще и с административными барьерами, из-за которых пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. При том, что очередь ведется в электронном формате.

Смаилов поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить «узкое горлышко» на границе и увеличить таким образом суточный поток до порядка тысячи автомашин.

«Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там», - сказал он.

Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.