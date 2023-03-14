Смаилов поручил за три дня решить проблему с очередью грузовиков на границе с Китаем

Из-за административных барьеров пункт пропуска работает не в полную силу
На совещании в правительстве обсудили меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил решить проблему скопления грузовиков из-за административных барьеров за три дня, сообщается на сайте главы правительства.
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