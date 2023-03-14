Токаев подписал закон об органах военной полиции и поправки к нему

Закон регулирует вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения. Предусмотрены также изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. В частности, на органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста и иных мер временной изоляции военнослужащих от общества.

Согласно закону, военнослужащие обязаны предупредить о намерении применить физическую силу, специальные средства и оружие, предоставив при этом достаточно времени для выполнения своих требований. Исключением являются случаи, когда «промедление создает опасность жизни и здоровью физических лиц, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создавшейся обстановке такое предупреждение является неуместным или невозможным». Кроме того, военнослужащий обязан принять меры по оказанию первой помощи физлицам, получившим телесные повреждения, незамедлительно доложить начальнику о факте применения спецсредств, оружия и физической силы, а в случае гибели людей или иных тяжких последствиях – проинформировать военного прокурора. При этом военнослужащие органов военной полиции не несут ответственности за моральный, имущественный и физический вред, если их действия соответствуют характеру и степени опасности посягательства на военнослужащих, других физических лиц, охраняемые объекты или самого военнослужащего органов военной полиции.

Применение физической силы военнослужащими органов военной полиции допускается в целях самозащиты, для пресечения массовых беспорядков в военных городках, воинских частях, а также групповых нарушений общественного порядка и воинской дисциплины военнослужащими; отражения нападения, пресечения попытки нападения на военные городки, а также на объекты и транспортные средства, охраняемые органами военной полиции, для задержания лиц, застигнутых при совершении уголовных правонарушений, оказывающих сопротивление или умышленно препятствующих военнослужащим органов военной полиции в осуществлении возложенных на них законодательством страны. Вместе с тем применение физической силы возможно при конвоировании задержанных, подозреваемых и обвиняемых, если «имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег, причинить вред окружающим или себе», а также для выявления, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений, а также розыска военнослужащих.

В то же время запрещается применять боевые приемы борьбы, специальные средства и служебных собак в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

Применение оружия является крайней мерой и допускается в случае, когда другие меры оказались неэффективными или если по условиям обстановки применение других мер является невозможным. Поэтому военнослужащие органов военной полиции имеют право применять оружие в случаях, предусмотренных законами.