Они должны сначала отчитаться перед мажилисом
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутат мажилиса Ермурат Бапи возмущен тем, что «Народный банк Казахстана», 56,39% которого принадлежат Динаре и Тимуру Кулибаевым, планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 277 млрд тенге. В своем депутатском запросе, который он озвучил в понедельник в ходе пленарного заседания палаты, он потребовал запретить такие выплаты, пока банки не отчитаются перед парламентом, на что они потратили триллионы, выделенные им из Национального фонда, и почему не вернули эти средства.

«Как известно, в 2017-2021 годах по прямому указанию и поддержке президента Нурсултана Назарбаева правительство Казахстана оказало огромную финансовую помощь банковскому сектору страны, который получил название “оздоровление банковского сектора”. Напомню, эта оздоровительная помощь, измеряемая в триллионах тенге, была предоставлена за счет Национального фонда, принадлежащего будущем поколению», - заявил Бапи.

Он подчеркнул, что помощь из Нацфонда получили Jusan Bank, «АТФ Банк», «Цеснабанк», «Народный банк Казахстана», «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Нурбанк» и Bank RBK.

«Однако с 2017 года с командой заинтересованного клана было совершено множество схем, направленных объединить 11 банков с другим, в результате чего одна семья полностью завладела несколькими банками. В итоге все закончилось мировым скандалом, связанным с фондом экс-президента и Jusan Bank. Этот скандал до сих пор не закончился, граждане страны, депутаты должны в будущем выяснить, в чем заключается данная афера. Напомню господам депутатам: если бы не международный исследовательский консорциум журналистов, мы бы даже не знали, что казахстанским банком владеют иностранцы. Мои избиратели задаются вопросом: почему банки, которые разбогатели благодаря Нацфонду, выплачивают дивиденды своим акционерам?» - подчеркнул депутат.

Он объяснил, что причиной депутатского запроса является тот факт, что в июне «Народный банк Казахстана» планирует выплатить своим акционерам в качестве дивидендов за 2022 год до 50% чистой прибыли. То есть размер выплат составит 25,38 тенге за одну бумагу – это около 277 млрд тенге из чистой прибыли, которая составляет 554 млрд тенге, или в два раза больше, чем дивиденды за 2021 год. При этом, напомнил Бапи, 56,39% акций банка через группу компаний «Алмэкс» принадлежит Динаре и Тимуру Кулибаевым, владелец 23,13% - The Bank of New York.
В этой связи депутат не понимает, как и откуда появилась эта чистая прибыль в размере 554 млрд тенге, тогда как банк не вернул долг Национальному фонду.

«Как вы объясните практику дивидендов “Народным банком”, получившим государственную помощь, который не вернул долги Нацфонду и населению? Какие банки за последние шесть лет вернули эти долги? И призываю депутатов мажилиса заслушать ответ “Народного банка” и Национального банка (по этому поводу – В.), а также предлагаю принять документ, который запретит выплату дивидендов до тех пор, пока эти финансовые институты не представят отчет перед мажилисом», - обратился в этой связи Бапи к председателю Национального банка Галымжану Пирматову и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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