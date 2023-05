Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

«Как известно, в 2017-2021 годах по прямому указанию и поддержке президента Нурсултана Назарбаева правительство Казахстана оказало огромную финансовую помощь банковскому сектору страны, который получил название “оздоровление банковского сектора”. Напомню, эта оздоровительная помощь, измеряемая в триллионах тенге, была предоставлена за счет Национального фонда, принадлежащего будущем поколению», - заявил Бапи.

Он подчеркнул, что помощь из Нацфонда получили Jusan Bank, «АТФ Банк», «Цеснабанк», «Народный банк Казахстана», «Евразийский банк», «Банк ЦентрКредит», «Нурбанк» и Bank RBK.

«Однако с 2017 года с командой заинтересованного клана было совершено множество схем, направленных объединить 11 банков с другим, в результате чего одна семья полностью завладела несколькими банками. В итоге все закончилось мировым скандалом, связанным с фондом экс-президента и Jusan Bank. Этот скандал до сих пор не закончился, граждане страны, депутаты должны в будущем выяснить, в чем заключается данная афера. Напомню господам депутатам: если бы не международный исследовательский консорциум журналистов, мы бы даже не знали, что казахстанским банком владеют иностранцы. Мои избиратели задаются вопросом: почему банки, которые разбогатели благодаря Нацфонду, выплачивают дивиденды своим акционерам?» - подчеркнул депутат.

Он объяснил, что причиной депутатского запроса является тот факт, что в июне «Народный банк Казахстана» планирует выплатить своим акционерам в качестве дивидендов за 2022 год до 50% чистой прибыли. То есть размер выплат составит 25,38 тенге за одну бумагу – это около 277 млрд тенге из чистой прибыли, которая составляет 554 млрд тенге, или в два раза больше, чем дивиденды за 2021 год. При этом, напомнил Бапи, 56,39% акций банка через группу компаний «Алмэкс» принадлежит Динаре и Тимуру Кулибаевым, владелец 23,13% - The Bank of New York.

В этой связи депутат не понимает, как и откуда появилась эта чистая прибыль в размере 554 млрд тенге, тогда как банк не вернул долг Национальному фонду.

«Как вы объясните практику дивидендов “Народным банком”, получившим государственную помощь, который не вернул долги Нацфонду и населению? Какие банки за последние шесть лет вернули эти долги? И призываю депутатов мажилиса заслушать ответ “Народного банка” и Национального банка (по этому поводу – В.), а также предлагаю принять документ, который запретит выплату дивидендов до тех пор, пока эти финансовые институты не представят отчет перед мажилисом», - обратился в этой связи Бапи к председателю Национального банка Галымжану Пирматову и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой.