Сменился прокурор Северо-Казахстанской области

Новым главной надзорного органа стал бывший прокурор Павлодарской области
По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 15 мая Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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