Сменился прокурор Северо-Казахстанской области

По согласованию с президентом приказом генерального прокурора от 15 мая Кайрат Абдыханов назначен прокурором Северо-Казахстанской области, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Ранее руководивший прокуратурой Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов освобожден от должности в связи достижением предельного возраста пребывания на службе», - пояснили в надзорном органе.

Кайрат Абдыханов родился в 1972 году в Талгарском районе Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1996 году с должности помощника прокурора Талгарского района. В разные годы занимал должности заместителя прокурора Алмалинского района Алматы, прокурора Жамбылского района и города Талдыкорган Алматинской области, заместителя прокурора Атырауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, первого заместителя прокурора Алматинской области. До нового назначения, с 2018 года, возглавлял прокуратуру Павлодарской области.