В собственность КазНПУ вернули стадион в Центральном парке культуры и отдыха

«Под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет передан спортивный стадион площадью свыше 5 га, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На протяжении пяти лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тыс. студентов не имели возможность полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия», - сообщили в прокуратуре города.

Кроме того, прокуратура сообщила, что университету вернули два ранее незаконно реализованных учебных корпуса.

«Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно, без проведения торгов и оценки, реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 кв.м», - отметили в надзорном органе.

Одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было увеселительное заведение.

«По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда объекты имущества возвращены национальному университету», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что ранее суд аннулировал договор купли-продажи здания и участка, где расположен татаро-башкирский общественно-культурный центр «Идел». Согласно решению суда, здание с участком должно быть возвращено КазНПУ имени Абая, которому принадлежали изначально и использовалось как столовая. В 2003 году столовая была продана ТОО «Фирма Зураб», земельную долю постановил передать в общую долевую собственность бывший аким Алматы Виктор Храпунов, затем между акиматом и фирмой был заключен договор купли-продажи земельного участка.

В 2003 году сын ректора университета решил вывести из имущества вуза столовую и для этого оформить ее на фирму ТОО «Фирма Зураб». Суд посчитал, что на момент продажи университет принадлежал комитету государственного имущества и приватизации и не мог самостоятельно продать имущество - оно могло быть продано только в случае ликвидации госпредприятия. Кроме того, имущество было продано без проведения торгов и оценки, а акимат не мог продавать участок, который находился в республиканской собственности.

После серии сделок имущество оказалось передано «Нурбанку» за долги. В 2015 году здание с участком купил предприниматель Рашид Гизатулин, сделал там ремонт.

До этого решением суда в собственность вуза был возвращен учебный корпус, часть которого в 1997 году территориальный комитет по приватизации незаконно продал вместе с земельным участком, где расположено одно из самых старых архитектурных строений города – «Старые ворота». В последующем в помещении учебного корпуса был открыт одноименный ресторан.